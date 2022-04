Attentato a New York, spari in metropolitana: diversi feriti, un sospettato in fuga

Su cerca "un uomo di colore", che al momento dell'accaduto indossava una maschera antigas e un giubbotto arancione di quelli che usano gli operai. È stata rafforzata la sicurezza a Washington

Un uomo avrebbe lanciato un ordigno, per poi cominciare a sparare. E’ questo il primo resoconto di quanto avvenuto all’interno di una stazione metropolitana di Brooklyn, a New York, negli Stati Uniti, intorno alle 8.30 della mattina.

La polizia ha comunicato di aver ritrovato diversi ordigni inesplosi. Sembra ci siano almeno 13 feriti. La polizia ha comunicato che il responsabile, ancora in fuga, sarebbe vestito come un dipendente della Mta, la societa’ responsabile della metropolitana di New York, e indossava una maschera antigas.

Intanto il Metro Transit Police Department ha rafforzato la sicurezza a Washington D.C., a seguito della sparatoria nella metropolitana. Lo ha riferito Nbc Washington. Il portavoce Ian Jannetta ha aggiunto che non c’è nessuna minaccia credibile nella capitale, mentre gli agenti conducono controlli e pattugliamenti per precauzione. “Metro continuerà a controllare la sicurezza del sistema con attenzione rafforzata”, ha dichiarato l’agenzia su Twitter, “siamo scioccati dai fatti di stamane”.