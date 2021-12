Traffico in tilt sulla Colombo

Auto in fiamme su via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud di Roma. E’ accaduto all’altezza di via di Malafede in direzione Ostia. Sul posto pattuglie della polizia locale del gruppo IX Eur e vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Attimi di paura tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena e traffico bloccato.