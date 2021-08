Autocarro in fiamme, chiuso tratto via Aurelia a Roma

Disagi sull'Aurelia chiusa al traffico, non ci sono feriti

Incendio di una bisarca che trasportava auto su via Aurelia, in prossimità del chilometro 17,300, in direzione Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del XIII Gruppo Aurelio, impegnati nei servizi di viabilità e messa in sicurezza della strada.

Al momento non mi vi sono segnalazioni di feriti. Le uniche conseguenza riguardano la viabilità, in quanto è stato momentaneamente chiuso il tratto interessato di Via Aurelia in direzione della Capitale. Il traffico è stato deviato su via Castel di Guido.