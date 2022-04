Baby gang rapinó 13enne del cellulare a Casal Palocco, 5 denunce

I minori sono studenti e vivono in una casa famiglia.

In cinque la sera del 17 marzo rapinarono un coetaneo, un ragazzino di 13 anni, mentre percorreva a piedi una strada del quartiere di Casal Palocco, in compagnia di un amico. Per non farsi riconoscere indossavano cappucci e mascherina chirurgica.

Uno dei cinque sottrasse al 15enne il giubbotto e il cellulare Iphone e, minacciandolo si fecero consegnare il codice di sblocco del dispositivo, per poi allontanarsi a piedi, senza procurargli lesioni.

Oggi dopo la denuncia presentata dai genitori del minore, i carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco, sono riusciti a risalire ai 5 minorenni e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Si tratta di 5 studenti, domiciliati in una casa famiglia della Capitale.

Le indagini dei Carabinieri sono state svolte mediante la visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona e sentendo i testimoni. Nel corso di una perquisizione delegata della Procura dei Minori nelle abitazioni degli indagati, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno sequestrato i capi di abbigliamento indossati durante la rapina.