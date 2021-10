E' accaduto nella notte

Fiamme nella notte in un bar a Ostia, litorale romano. Il locale, in via Giancarlo Passeroni, è stato distrutto dal rogo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Lido di Roma. Fra le ipotesi si segue quella della pista dolosa.