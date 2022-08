Protezione civile e vigili del fuoco al lavoro. Fumo invade anche Raccordo

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Un incendio divampato all’altezza dello svincolo del Gra per via Cassia e che sta interessando i lati di entrambe le corsie, ha raggiunto un edificio al civico 1081 della stessa via Cassia evacuato dai carabinieri de La Storta sul posto insieme alla Protezione civile e ai vigili del fuoco.