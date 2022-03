Corruzione per pratiche edilizie: nel Municipio VII arrestati un vigile e 2 imprenditori – VIDEO

Per altri due agenti e un funzionario amministrativo del VII Municipio, è stato disposta l’interdizione dal servizio per tre mesi. In tutto, però, sarebbero dieci le persone indagate dai finanzieri per reati che, a vario titolo, vanno dal falso, alla corruzione, alla rivelazione del segreto d’ufficio

Tre arresti, tra cui anche un vigile urbano di Roma, sono stati eseguiti dal comando provinciale della Guardia di Finanza per l’accusa di corruzione. Il gip ha disposto i domiciliari per due soci di uno studio tecnico e anche la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di tre mesi nei confronti di altri 3 agenti della polizia locale. La vicenda riguarda presunti episodi in cui, a fronte della corresponsione di somme di denaro o altre utilità da parte dei soci dello studio tecnico, i pubblici ufficiali fornivano informazioni riservate, avvisando in modo preventivo dei controlli amministrativi.

Per altri due agenti e un funzionario amministrativo del VII Municipio, è stato disposta l’interdizione dal servizio per tre mesi. In tutto, però, sarebbero dieci le persone indagate dai finanzieri per reati che, a vario titolo, vanno dal falso, alla corruzione, alla rivelazione del segreto d’ufficio, con l’aggravante dell’associazione.

Gli appartenenti alla polizia locale, inoltre, sono accusati di aver omesso di rilevare irregolarità o violazioni in occasione dei controlli, agevolando così il rilascio di licenze e autorizzazioni in favore dei clienti dello studio.

“Sulla base degli elementi di prova finora raccolti e grazie alla collaborazione fornita dal Comune e della Polizia Locale – si spiega in una nota – il gip ha ritenuto raggiunta la gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati, per i quali la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione delle misure cautelari”, spiega una nota della Gdf.