Caldo: appello Raggi, non uscire nelle ore più calde

Il Ministero della Salute ha dato alcune indicazioni utili: proteggersi dal sole, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, indossare abiti e cappelli leggeri di colore chiaro all'aperto

“A Roma fino a domenica e’ prevista un’ondata di caldo eccezionale. Il bollettino del Ministero della Salute parla di livello 3, il piu’ alto. Per questo la Protezione Civile di Roma Capitale, gia’ da qualche giorno, e’ a lavoro sul territorio per aiutare i cittadini, soprattutto le persone piu’ fragili. Faccio un appello a tutti: se possibile, evitiamo di uscire nelle ore piu’ calde”.

Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

“Il Ministero della Salute – prosegue – ha dato alcune indicazioni utili: proteggersi dal sole, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, indossare abiti e cappelli leggeri di colore chiaro all’aperto, e seguire scrupolosamente le indicazioni degli esperti. Non dobbiamo abbassare la guardia. La Protezione Civile di Roma Capitale ha attivato punti di distribuzione dell’acqua in tutta la citta’, soprattutto nei luoghi piu’ frequentati e nelle stazioni di Roma, anche grazie al supporto della Polizia Locale. Cosi’ come e’ stato implementato il personale nei centri vaccinali”.