Campidoglio: rose biancocelesti nella camera ardente per Wilson – VIDEO e FOTOGALLERY

Tanti i tifosi con sciarpe e tute della Lazio sono accorsi per un ultimo saluto alla leggenda del calcio italiano, morto ieri a 76 anni. Da capitano, nel 1974 alzò al cielo il primo scudetto della storia della squadra bianco celeste

La camera ardente di Pino Wilson in Campidoglio

Rose biancocelesti e corone di fiori con i cori della Lazio. Il Campidoglio non poteva accogliere diversamente colui che è stato una leggenda del calcio italiano. Si è aperta la camera ardente allestita a Roma, presso la Sala della Protomoteca, questa volta per omaggiare Giuseppe Wilson (detto Pino), colpito ieri da un ictus, all’età di 76 anni. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha accolto questa mattina la salma e la famiglia di Wilson in Campidoglio.

Tanti i tifosi con sciarpe e tute della Lazio sono accorsi per un ultimo saluto al campione. Presente anche una delegazione della società della squadra e della Lazio Women. “Stamattina è stato difficile salutare un pezzo grosso della storia del nostro club. Pino Wilson è stato il primo capitano che ha portato il primo scudetto alla Lazio. Un pezzo importante della nostra storia. Stiamo vicino alla famiglia”, ha ricordato il direttore sportivo della Lazio e ex calciatore, Igli Tare, uscendo dalla camera ardente. Uno dei difensori più forti della sua generazione, con la maglia biancoceleste ha giocato 324 partite con 6 gol, detenendo a lungo il primato di presenze con la Lazio.

Cresciuto a Napoli da madre napoletana e padre inglese, è rimasto fedele alla sua squadra d’esordio: 11 stagioni nella Società sportiva Lazio. Da capitano, nel 1974 alzò al cielo il primo scudetto della storia della squadra bianco celeste. Famoso anche per il suo rapporto con l’allenatore Tommaso Maestrelli e il calciatore Giorgio Chinaglia. Infatti, la salma di Wilson sarà sepolta nella cappella della famiglia Maestrelli a Prima Porta, a Roma. Sarà possibile rendere omaggio al calciatore fino alle 18:00 di questa sera. Domani mattina invece, alle 11:00 si svolgeranno i funerali nella chiesa del Cristo Re, in viale Mazzini a Roma.