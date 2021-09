Cantieri: via Pezzana ai Parioli, chiusa dal 2019, i lavori sono una speranza 

Il Municipio annuncia la ripresa in questi giorni del rifacimento del muro della via, trasformata dopo anni di recinzioni in una giungla

I lavori per la messa in sicurezza di via Giacinta Pezzana non sono mai iniziati. A denunciarlo i residenti della strada del quartiere Parioli chiusa al traffico da dicembre 2019 per il crollo di un muro.

“Non si è visto nessuno” è il racconto unanime di chi da quasi due anni è rimasto senza trasporti pubblici, cassonetti per l’immondizia, e con la strada trasformatasi in una giungla.

“Non ho mai visto gli operai a lavoro» assicura a ‘Il Corriere della Sera’ Massimiliano Zonetti, portiere e dunque presenza fissa del palazzo adiacente al tratto di strada franata. Il Municipio II aveva promesso l’apertura del cantiere per fine giugno. Eppure, racconta il portiere: “Abbiamo visto arrivare un camion a fine luglio. Hanno portato la baracca e alzato la recinzione. Poi però non è successo più nulla”.

Per Sibilla, 87 anni, inquilina del medesimo palazzo, “è una presa in giro”. La donna getta l’occhio oltre le transenne e commenta: “L’erba però cresce bene, ormai è diventato pittoresco”.

Ma non c’è ironia quando racconta di “lottare quotidianamente con le piante per passare sul marciapiede”. Il riferimento è al piccolo corridoio di raccordo tra i due tronconi della via: un marciapiedi dove ormai transitano pedoni, monopattini, biciclette e motorini, stretto ancora di più dalla vegetazione.

Del resto, tutta via Pezzana versa nell’abbandono: buche sull’asfalto, marciapiedi sconnessi e inghiottiti dalle erbacce. A ridosso delle scale d’accesso del parco via Mario Riva, una colonnina per pagare le strisce blu emerge a stento tra i cespugli.

“Siamo abbandonati. Per arrivare in piazza Ungheria dobbiamo fare un giro lunghissimo”, è la constatazione di Donatella a passeggio con il marito tra le sterpaglie.

“Ormai per noi più dura e meglio è. Non c’è traffico, sembra di vivere in campagna” scherza Carlo, 85 anni, direttore di banca in pensione. Ma le difficoltà non mancano con il nuovo stile di vita: “Devo andare fino a via Parioli per buttare l’immondizia” ammette l’anziano con un’alzata di spalle.

“Oggi ripartiranno i lavori2 sono le rassicurazioni a ‘Il Corriere della Sera’ che arrivano dalla presidente uscente del Municipio II, Francesca Del Bello. I ritardi, spiega Del Bello, sono stati causati da complicazioni di natura logistica: “Abbiamo avuto un problema nell’individuazione del sistema migliore per portare la terra di riempimento della frana. I camion sono molto grandi e dovevamo capire dove farli passare”. Fuori l’area cantierizzata un cartello indica la durata dei lavori: dal 28 luglio 2021 al 31 gennaio 2022. Ma la presidente nuovamente in lizza per il municipio si svela ottimista: “Per quella data avremo rifatto l’intera strada, ma l’impresa potrebbe essere nelle condizioni anche di anticipare la fine dei lavori prima della data contrattuale”.