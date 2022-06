Casa: a Torre Maura sgombero appartamenti Ater occupati abusivamente

Al momento sono stato liberati tre alloggi, si sta procedendo con un quarto

È in corso a Torre Maura l’intervento delle forze dell’ordine per la liberazione di alcuni immobili Ater occupati abusivamente. Al momento sono stato liberati tre alloggi, si sta procedendo con un quarto. Sul posto oltre ad Ater e forze di polizia anche la sala operativa sociale del comune.

Lo sgombero – che fa seguito a numerose operazioni analoghe condotte nella Capitale – rientra in una strategia di azione da tempo perseguita dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza nei complessi che ospitano alloggi popolari e per consentire che tali immobili vengano poi prontamente assegnati agli aventi diritto.