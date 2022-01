Casal Bertone, sgomberato circolo di Casapound: scontri con la polizia – FOTOGALLERY

Feriti due agenti. Fermato il militante Luca Marsella

Sgomberato questa mattina all’alba uno spazio occupato da Casapound in via degli Orti di Malabarba, in zona Casal Bertone a Roma. Momenti di tensione hanno accompagnato l’operazione della forze dell’ordine, con un lancio di petardi bombe carta e accensione di fumogeni da parte di un gruppo di militanti. Due agenti di polizia sono stati feriti, al momento sono in corso le identificazioni del gruppo di Casapound.

Le foto dello sgombero di stamattina diffuse in una nota dai militanti di Casapound L'intervento della polizia locale durante lo sgombero. La polizia locale nel corso dello sgombero. La polizia locale durante lo sgombero.

“Ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le proteste contro il governo Draghi. Siamo stati gli unici a scendere in piazza e questa è la conseguenza”, ha dichiarato in una nota Luca Marsella, militante di Casapound, fermato stamane durante i momenti di tensione.