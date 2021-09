Casamonica: giudici in camera di consiglio per sentenza

Raggi, li ho combattuti senza paura

E’ attesa nel pomeriggio di oggi la sentenza dei giudici della X sezione penale del tribunale della Capitale per il processo al clan dei Casamonica. Il verdetto sarà letto nell’aula bunker di Rebibbia. Sono 44 gli imputati con accuse che vanno a vario titolo dall’associazione a delinquere di stampo mafioso, al traffico di stupefacenti, estorsione, usura e detenzione illegale di armi. La Procura di Roma, con i pubblici ministeri Giovanni Musarò e Stefano Luciani hanno chiesto condanne per oltre 630 anni complessivi di carcere. La pena più alta, 30 anni, è stata sollecitata per quelli che sono ritenuti i vertici dell’organizzazione, tra cui Giuseppe, Luciano e Domenico Casamonica.

“Oggi processo Casamonica. In questi anni ho abbattuto le loro ville abusive. Erano li’ da decenni. L’ho fatto senza paura, al fianco dei cittadini onesti. Sempre dalla parte della legalita’”. Lo scrive su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi.