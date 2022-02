Casapound: blitz in Rai, prescritti i 12 imputati

Le accuse erano di resistenza, violenza e minaccia a incaricati di pubblico servizio aggravate dal numero dei partecipanti. Nel procedimento la Rai si era costituita parte civile.

Il gup della Capitale ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei dodici imputati per l’irruzione negli studi del programma ‘Chi l’ha visto?’, avvenuta il 3 novembre 2008, dopo aver mandato in onda le immagini degli scontri avvenuti a piazza Navona.

Tra gli imputati, nel giudizio con rito abbreviato, c’erano alcuni leader ed esponenti di Casapound tra i quali Gianluca Iannone e Simone Di Stefano. La procura aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi per tutti.

