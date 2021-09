Lacrime al Circo Massimo, cavalla muore durante il Carosello dei Lancieri

L'evento, a margine del Global Champions Tour a Roma, è stato sospeso

Lacrime e incredulità al Circo Massimo, dove il Carosello dei Lancieri di Montebello andato in scena a margine della prima giornata del Global Champions Tour è stato sospeso a causa della morte di una cavalla. Durante la simulazione di carica, l’animale si è accasciato, sovrastando l’amazzone, che è stata subito portata via con l’ambulanza. Mentre i Lancieri lasciavano il campo nel silenzio delle tribune, la cavalla è stata raggiunta dal van veterinario dei Carabinieri che l’ha portata via dopo aver constatato il decesso. Mentre il mezzo si allontanava, gli spettatori in tribuna hanno a lungo applaudito l’ultimo giro d’onore dell’animale.