Cerca fiori ma cade in un dirupo, 56enne romana muore precipitando da oltre dieci metri

E' accaduto nel Frusinate

E’ uscita in cerca di fiori dopo un violento nubifragio e di lei per ore si sono perse le tracce. A trovare senza vita, la notte scorsa, all’interno di un dirupo una donna di 56 anni residente a Roma ed in vacanza ad Alvito, nel Frusinate, sono stati i carabinieri della Compagnia di Sora.

A dare l’allarme i familiari preoccupati del mancato rientro a casa. Le ricerche, proseguite fino a notte fonda con personale del Cai, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, hanno consentito di individuare il punto dove la donna e’ precipitata da un’altezza di oltre dieci metri. La salma e’ stata trasferita all’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.