In corso intervento Guardia costiera, si cerca di portare in salvo le persone

Un’imbarcazione è andata a fuoco al largo del Mar Tirreno nel tratto di costa tra la Toscana e il Lazio. A quanto si apprende dalla Guardia costiera, l’unità per le emergenze in mare di Civitavecchia sta intervenendo anche per trarre in salvo le persone dell’equipaggio.