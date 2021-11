Civitavecchia: Comune, domani comando di Polizia municipale chiuso al pubblico

Tutti gli ambienti di lavoro saranno sanificati a seguito del riscontro di un secondo caso di positività al Covid-19

l comando di Polizia municipale del Comune di Civitavecchia “resterà chiuso per la giornata di domani, martedì 9 novembre. Tutti gli ambienti di lavoro saranno infatti sanificati a seguito del riscontro di un secondo caso di positività al Covid-19 tra il personale della struttura, che fa seguito alla sanificazione avvenuta venerdì dopo la scoperta del primo caso.

Tre dipendenti risultano in isolamento fiduciario per avvenuti contatti con i due casi riscontrati. Per la giornata di domani il comando sarà chiuso al pubblico, per riaprire regolarmente nella giornata di mercoledì”.