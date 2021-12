Sin dalle prime ore della mattina squadre dei vigili del fuoco a lavoro

Dalle ore 8:00 circa, due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nel comune di Civitavecchia in via Giuseppe Castagnola, 6 per una fuga di gas sottostante un condominio composto da due palazzine.

Sono state preventivamente evacuate 12 nuclei familiari. La strada interessata è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Sul posto anche il Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico)