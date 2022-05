Comunità ebraica di Roma, “le affermazioni di Lavrov sono deliranti e pericolose”

"La cosa più grave è inoltre che siano avvenute in una televisione italiana, senza contraddittorio", ha detto Ruth Dereghello, commentando la dichiarazione del ministro degli Esteri russo, secondo cui, come Zelensky, "Hitler era ebreo".

“Le affermazioni del Ministro degli Esteri russo Lavrov sono deliranti e pericolose”. Lo afferma in una nota la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

La nota della Pres. Ruth @dureghello in relazione alle affermazioni del Ministro degli Esteri russo #Lavrov.#Rete4 #ZonaBianca pic.twitter.com/tyoWDvD6iM — Comunità Ebraica di Roma (@romaebraica) May 2, 2022

“Riscrivono la storia sul modello dei Protocolli dei Savi di Sion, il fondamento della letteratura antisemita moderna creato nella Russia zarista – continua -. La cosa più grave è inoltre che siano avvenute in una televisione italiana, senza contraddittorio, e senza che neanche l’intervistatore opponesse la verità storica alle menzogne che erano state pronunciate. Questo non è accettabile e non può passare sotto silenzio”.