La comunità ucraina di Roma: ora il mondo ci sia vicino con i fatti

Preoccupazione nelle due chiese cattoliche della Capitale. Non facili i collegamenti con Kiev

La comunità ucraina a Roma è a dir poco disorientata. In queste ore è un vero pellegrinaggio di fedeli ucraini nelle due chiese della Capitale, la basilica di Santa Sofia a Boccea e la chiesa dei Santi Sergio e Bacco degli Ucraini a Monti.

“Ho mio fratello a Kiev, non riesco a raggiungerlo – ci dice Ucraina – E’ da questa notte che non dormo. Ce lo aspettavamo ma non pensavamo che la situazione peggiorasse in modo così veloce”. Per Slobodan “serve che però ora la comunità internazionale ci dia una man concretamente, perché finora la solidarietà è stata solo a parole”. Momento fondamentale sarà però sabato sera e domenica in occasioni delle celebrazioni del fine settimana.

La comunità cattolica ucraina è molto radicata a Roma, e in queste ore è tutto un continuo di telefonate e di whatsapp nella speranza di capire come stanno i propri cari, anche perché in da questo pomeriggio sta aumentando il flusso dei programmi.

La Comunità di Sant’Egidio promuove una veglia di preghiera per la pace in Ucraina questa sera alle 20, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, a Roma, in collegamento streaming con tutti i Paesi in cui è presente nel mondo.

“E’ la nostra prima, spontanea, risposta alla tragedia che si sta consumando in queste ore in Ucraina – sottolinea la Comunità -. Non ci si può rassegnare alla guerra come ultima parola, ma occorre chiedere incessantemente la pace. E ciò che imploriamo per il bene dell’Ucraina e del mondo intero rivolgendoci a tutti, a partire da chi ha responsabilità sulle nazioni. Invitiamo tutti a unirsi a noi per fermare la follia del ricorso alle armi”.