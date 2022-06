Concerto Vasco e Pride, in centro a Roma ecco tutti i bus deviati

Tante le strade chiuse

Domani e domenica, al Circo Massimo, e’ in programma il doppio concerto di Vasco Rossi.

Dalle 20 di stasera a Roma chiuderanno al traffico via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. E’ quanto fa sapere l’Agenzia per la mobilita’ di Roma. Dalle 17 di domani stop al transito su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verita’, via Petroselli e via del Teatro Marcello. Deviate le linee di bus della zona.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it Domani, dalle 15,30 alle 20,30, sfilera’ il Roma Pride da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali attraversando piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci. Dalle 13,30 alle 21,30 possibile deviazione per le linee di bus.

Domani a Ostia e’ in programma il Gran Gala’ della Moda. Per tutta la giornata previste chiusure al transito su corso Regina Maria Pia (tra via Vannutelli e via Celli e tra piazza Regina Pacis e via dei Navicellari). Deviate le linee di bus.