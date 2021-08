Controesodo, traffico intenso su tutta rete

Specie lungo le direttrici sud-nord, in direzione dei grandi centri urbani

Prosegue il primo fine di settimana di controesodo agostano con un volume di traffico intenso su tutta la rete autostradale. Il centro Viabilità Italia al ministero monitora le strade e autostrade italiane che percorronoi vacanzieri: “Il traffico intenso registrato già nella giornata di ieri su alcuni tratti dell’A/1 – tra Napoli e Roma, nei pressi di Firenze e Bologna, e in ingresso a Milano – in A/22 e A/14, nella giornata odierna, caratterizzata da bollino rosso, il traffico risulta ancora sostenuto già dalla mattinata, principalmente lungo le direttrici sud-nord, in direzione dei grandi centri urbani”. E “alcuni rallentamenti si segnalano in ingresso alle barriere autostradali”.

Al momento, ecco le segnalazioni di maggior rilievo. Sull’A1: coda di 1 km tra Bivio A1/Raccordo Caserta sud e Caserta Nord per incidente, direzione nord; coda di 4 km tra Capua e Caianello per riduzione di carreggiata; coda di 6 km tra Valdichiana e Arezzo per incidente, in direzione nord; code a tratti per traffico intenso in direzione nord tra Roma Nord e Bivio Diramazione Roma Nord/A1, tra Firenze Scandicci e Barberino del Mugello; chiuso al traffico nodo A1/A24 Roma-Teramo per i veicoli provenienti da Firenze verso Teramo. Sull’A9: code a tratti per traffico intenso tra barriera Como Grandate e Como Monte Olimpino. Sull’A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, direzione Genova.

Sull’A14: code a tratti per traffico intenso tra Bologna e Rimini in entrambe le direzioni. Sull’A16: coda di 3 km tra Lacedonia e Grottaminarda per lavori, in direzione di Napoli. Sull’A22: coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso, direzione sud; coda di 2 km tra Dogana del Brennero e Vipiteno per traffico intenso, direzione sud. Sull’A30: coda di 5 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per traffico congestionato. Sul Traforo del Monte Bianco: coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con attesa prevista di un’ora. Sulla rete stradale ed autostradale in gestione ANAS traffico regolare anche se sostenuto lungo le direttrici di controesodo dalle località di villeggiatura, in particolare, lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo tra Lauria e Salerno, in direzione nord.