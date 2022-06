Controlli a Ostia, sanzioni a stabilimenti balneari

E cinque denunce

Cinque denunce per reati vari e multati due stabilimenti balneari per violazione della normativa sul lavoro.

E’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai carabinieri della Compagnia di Ostia. Segnalati inoltre alla Prefettura di Roma di 7 consumatori di sostanze stupefacenti. Tra le persone denunciate un 45enne, per la manomissione del contatore domestico: aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, asportando elevate quantita’ di energia in corso di quantificazione.

Nell’ambito delle attivita’ di verifica sul rispetto delle norme su lavoro, i carabinieri, con il supporto specialistico dei colleghi del N.i.l.. di Roma, hanno controllato alcuni stabilimenti balneari, uno dei quali sanzionato per aver impiegato un lavoratore “in nero”, elevando sanzioni amministrative per 3.600 euro; in un altro, il titolare e’ stato denunciato per aver installato sistemi interni di videosorveglianza senza la preventiva e obbligatoria autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro, con obbligo di ottemperare alle prescrizione imposte.