Controlli al Colosseo, denunciati tre abusivi

Continua l'attività di identificazione delle attività illecite da parte delle forze dell'ordine

Tre cittadini del Bangladesh di 26, 36 e 55 anni sono stati ‘pizzicati’ mentre erano intenti al commercio ambulante illegale di aste per il selfie, power bank ed altri oggetti privi di marchi: sono stati sanzionati per complessivi 16500 euro. I tre sono stati colti in flagranza dai carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia che ieri hanno compiuto un nuovo servizio di controllo contro il degrado e l’abusivismo commerciale nell’area turistica che va da Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo. Per tutti è stato anche emesso l’ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del centro storico per 48 ore. Sequestrati tutti i prodotti messi in vendita dai 3 abusivi.

Nell’ultima settimana i Carabinieri hanno effettuato tre servizi analoghi: oltre a sanzionare una decina di persone per il commercio ambulante illegale, per un importo di oltre 50 mila euro, sono stati anche multati tre “centurioni”, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, con il contestuale sequestro dei costumi e accessori tra tuniche, elmi, creste, cinturoni, sandali, parastinchi, nonché 4 “saltafila”, sorpresi dai militari mentre esercitavano illegittimamente promozione turistica e intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo (preventivamente acquistati online) nelle aree limitrofe all’anfiteatro Flavio