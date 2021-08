Controlli Ferragosto a Roma, pattuglie a cavallo nei parchi

I servizi verranno effettuati da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Controlli delle forze dell’ordine a Roma per il weekend di Ferragosto. Un’ulteriore intensificazione dei controlli su strada e’ stata disposta con apposita ordinanza dal questore Mario Della Cioppa per il weekend, cosi’ come pianificato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

A partire da domani sorvegliati speciali saranno le zone della movida della Capitale ma anche i Castelli e il litorale. All’interno dei parchi e nell’ambito delle aree verdi del litorale romano, vigileranno pattuglie a cavallo.

I servizi verranno effettuati da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.