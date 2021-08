Controlli in area Colosseo, multati undici saltafila

Le persone in questione erano dotate anche di due pos sequestrati

Continuano i controlli effettuati dai carabinieri del Comando di Roma nelle zone turistiche della Capitale. Nelle aree adiacenti al Colosseo e ai Fori Imperiali sono state individuate e multate 11 persone che esercitavano in maniera illegittima attività di promozione turistica, oltre all’intermediazione per la vendita dei biglietti di ingresso; ad essi vanno aggiunti anche 4 venditori ambulanti abusivi.

Gli uomini sono stati tutti individuati e multati, per un totale di 30 mila euro, per violazioni del regolamento urbano; inoltre per 48 ore non potranno stazionare nei pressi dei luoghi vicino ai quali sono stati sanzionati.

Da sottolineare come i promoter turistici fossero anche muniti di pos collegati a conti correnti personali per i pagamenti die biglietti. Le apparecchiature sono state immediatamente sequestrate dai carabinieri, insieme anche a 2 badge plastificati da “tour operator”, 13 volantini pubblicitari, 3 pettorine con scritta “staff information”, 53 biglietti per tour turistici nella Capitale, del valore commerciale di circa 3mila euro.