Controlli su norme anti covid a Roma, chiuse due strutture

Alla Balduina nel centro della Capitale

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Chiusi un esercizio commerciale alla Balduina ed una struttura ricettiva nel centro della capitale. E’ il bilancio dell’attivita’ di controllo effettuata dalla Polizia di Stato nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle norme anti covid e Green pass. Nel corso di controlli amministrativi, eseguiti dagli agenti del commissariato Esquilino e dalla Divisione Amministrativa erano state riscontrate numerose irregolarita’ in una attivita’ ricettiva del centro.

Delle 8 stanze presenti, nella struttura, i poliziotti avevano infatti accertato che solo 6 erano autorizzate e dei 52 posti letto, solo 16 erano regolari. Violazioni erano state riscontrate anche in materia igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di contenimento della diffusione del covid.

In particolare 8 turisti ospiti della struttura, privi di certificazione verde erano stati sanzionati amministrativamente, mentre per il gestore era scattata anche la denuncia. Cosi’ dopo la chiusura temporanea di 5 giorni, disposta nell’immediatezza, il Questore ha firmato il provvedimento con il quale e’ stata disposta la sospensione dell’attivita’ per 10 giorni.

Altra chiusura per 5 giorni, e’ scattata per un altro esercizio commerciale alla Balduina, il cui titolare nel dicembre scorso era stato denunciato dagli agenti del commissariato Montemario per aver aggredito un uomo con un coltello.