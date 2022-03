Corte Conti Lazio: quest’anno sentenza su Metro C, danno stimato in oltre 221 mln

E sul Pnnr il procuratore generale Pio Silvetri ricorda che la "sfida è utilizzare al meglio le ingenti risorse"

“Menzione particolare merita la vicenda dei lavori di realizzazione della linea Metro C di Roma che dopo un complesso iter giudiziario, e i ritardi connessi all’emergenza pandemica, è tornata all’esame della Sezione giurisdizionale del Lazio che nel corso dell’anno si pronuncerà sul giudizio di responsabilità intentato a carico di numerosi funzionari pubblici con un danno stimato pari a 221.496.718 euro”. È quanto emerge dalla relazione del procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Pio Silvestri, presentata all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Silvetri ha ricordato il risarcimento da 2 milioni di euro che il Campidoglio ha ricevuto in seguito alla vicenda giudiziaria Mondo di Mezzo e alla gestione del Punto Verde qualità “Madonnetta”.

“Significative – ha dichiarato – sono due sentenze di condanna al risarcimento di somme in favore del Comune di Roma: una relativa al procedimento Mondo di Mezzo per 1.864.398 euro e l’altra con riferimento alla mancata restituzione delle rate di finanziamento relative alla gestione del Punto Verde qualità “Madonnetta” per 453.306 euro”.

Il procuratore ha parlato anche del Pnnr, ricordando i compiti di controllo che sono stati affidati alla Corte dei Conti dal Parlamento.”E invero – ha detto – i primi finanziamenti sono arrivati con i provvedimenti emergenziali, emanati per il contrasto alla pandemia, mentre oggi la sfida è quella di utilizzare al meglio le ingenti risorse messe a disposizione del piano Next Generation EU dopo che nel corso del 2021 sono state portate a compimento alcune delle riforme della pubblica amministrazione propedeutiche all’accesso ai fondi”.