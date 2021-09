Covid: D’Amato, “Asl chiarisca sul volo del drone sulle spiagge di Ostia”

"È un’iniziativa autonoma della Asl Roma 3 che non rientra nella programmazione dell’Unità di Crisi Covid-19", ha spiegato l'assessore regionale

In merito all’iniziativa della Asl Roma 3 di un drone in volo sulle spiagge e sulle acque di Ostia per misurare la temperatura corporea delle persone, in programma per sabato 4 e domenica 5 settembre, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, chiarisce in una nota che “su Ostia non ci sarà alcun volo di drone, è un’iniziativa autonoma della Asl Roma 3 che non rientra nella programmazione dell’Unità di Crisi Covid-19. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha chiesto una relazione al direttore generale della Asl. Attualmente – spiega l’assessore – le uniche sperimentazioni condivise, con l’ausilio dei droni, riguardano il trasporto di medicinali e sono state fatte dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù”, conclude D’Amato.