Covid: danneggiati i gabezo per i test antigienici a Fiumicino

Erano in montaggio in vista dello screening per gli studenti

photo credit: Misericordia Fiumicino

Danneggiati la scorsa notte, in piazzale Mediterraneo a Fiumicino, i gazebo in allestimento che serviranno per effettuare i test antigenici rivolto agli studenti delle scuole del territorio in vista della ripresa delle lezioni: divelti due teloni e danneggiate delle assi delle tensostrutture. La Misericordia di Fiumicino sporgerà denuncia contro l’atto di vandalismo. Agli autori del gesto la confraternita si rivolge con un post sui social: “A voi che stanotte vi siete divertiti vogliamo dire che questa pandemia non vi ha insegnato nulla: proviamo infinita tenerezza per gesti simili, il vostro divertimento può soltanto arrecare danno alle molte persone che aspettano un test o un test con codice COI”.