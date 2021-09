E multa di 400 euro

Panico ieri sulla linea ferroviaria Roma -Ostia lidi. Un uomo di 61 anni, dopo aver rifiutato di mettere la mascherina, ha costretto il capo treno a fermare il treno e a chiamare il 112.

Sul posto i carabinieri della stazione di Acilia che hanno denunciato il 61enne per interruzione di pubblico servizio e lo hanno sanzionato per 400 euro per la violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19.