Covid: Zingaretti incontra il Nobel Yunus. “Sì a summit con leader di 150 Paesi per vaccino bene comune”

Per rilanciare "il tema della salute come diritto universale", ha detto il presidente della Regione

“Un grande onore ricevere il Nobel per la Pace, Muhammad Yunus per una conversione su salario minimo, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, rafforzamento del sistema sanitario”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Un’occasione per rilanciare l’impegno per il vaccino anti Covid come bene comune in tutto il mondo, anche per i Paesi in via di sviluppo. Vogliamo ospitate un grande summit internazionale invitando gli oltre 150 leader di tutto il mondo che hanno firmato il manifesto per il vaccino bene comune e per rilanciare il tema della salute come diritto universale”, conclude.