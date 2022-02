Crisi turismo: sit-in a Roma il 16 febbraio contro licenziamenti hotel Sheraton

La situazione per i 164 dipendenti è drammatica, l'azienda - spiegano i sindacati - ha deciso di non servirsi di ammortizzatori sociali o strade alternative per salvaguardare i posti di lavoro.

È previsto per mercoledì 16 febbraio il presidio contro i licenziamenti dei 164 dipendenti dell’hotel Sheraton.

Il sit-in – promosso promosso da Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio, si terrà (dalle ore 10 alle 13) nel parcheggio adiacente l’Hotel Sheraton di via del Pattinaggio.

La situazione per i 164 dipendenti è drammatica, l’azienda – spiegano i sindacati – ha deciso di non servirsi di ammortizzatori sociali o strade alternative per salvaguardare i posti di lavoro. La data scelta per il presidio – si legge in una nota – è l’ultimo giorno di fase sindacale della procedura dopo i due incontri con l’azienda, (“nei quali non c’è stata nessuna disponibilità a trattare per ricercare soluzioni diverse”) per questo motivo – spiegano gli organizzatori – “ci rivolgiamo alle Istituzioni e alla politica che, nella prima manifestazione avvenuta sotto la sede di Federalberghi, avevano dato disponibilità sulla vertenza in corso”.