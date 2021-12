Crolla solaio durante lavori in palazzina ai Parioli, i vigili sequestrano due appartamenti

L'appartamento interessato dal crollo è al primo piano di una palazzina in via Pietro Tacchini e anche quello sottostante

Il crollo di un ampio pezzo di solaio è avvenuto ieri pomeriggio alle 16 circa in un appartamento in via Pietro Tacchini al civico 21 nel quartiere Parioli di Roma. L’appartamento interessato dal crollo è al primo piano della palazzina e, ovviamente, anche quello sottostante.

Dai primi accertamenti sembra fossero in corso alcuni lavori di ristrutturazione, sulla cui regolarità sono in corso le verifiche del caso da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Reparto Edilizia del II Gruppo, che hanno proceduto al sequestro sia dell’appartamento dove si è verificato il crollo, sia di quello sito al piano sottostante. Non risulta alcun ferito.