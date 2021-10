Episodio nella notte, in 4/5 forse minorenni

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Danneggiato nella notte un autobus di linea a Roma. E’ accaduto in via di Tor Pagnotta, in periferia. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile. A quanto riferito dal conducente del bus, quatto o cinque ragazzini, probabilmente minorenni, che erano da soli a bordo del mezzo hanno infranto quattro finestrini con dei martelletti e sono scappati.

Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire ai respondabili.