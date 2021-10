Degrado: i commercianti chiedono a Gualtieri un presidio fisso a stazione Termini

Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio denuncia "lo stato di degrado e di abbandono del quadrante intorno alla stazione Termini di Roma. Molti imprenditori che operano nel turismo si lamentano e sono sconfortati, vedono scendere drasticamente il loro fatturato per le recensioni negative lasciate sui portali di prenotazione, non rivolte alla struttura ma alla zona"

Allarme degrado nella zona attorno alla stazione Termine. A lanciarlo Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio. L’associazione denuncia “lo stato di degrado e di abbandono del quadrante intorno alla stazione Termini di Roma. Molti imprenditori che operano nel turismo si lamentano e sono sconfortati, vedono scendere drasticamente il loro fatturato per le recensioni negative lasciate sui portali di prenotazione, non rivolte alla struttura ma alla zona. Una zona che in particolar modo la sera e la notte non trasmette sicurezza ai turisti. In un periodo come questo di flebile ripresa da due anni di mancati incassi causa virus cinese, gli operatori come ( hotel, extralberghiero ed esercizi pubblici) non possono perdere la clientela per mancata gestione del territorio”.

Secondo Assoturismo, gli episodi “sono sempre gli stessi, risse tra persone immigrate, pusher, abusivi di ogni genere, scacciano i turisti e contribuiscono ad annoverare ingiustamente come zona pessima, una zona centrale di Roma ricca di monumenti e negozi”.

“In questi giorni apprezziamo l’intensificazione dei controlli da parte di polizia e carabinieri, ma la questione – sostiene, in una nota, Daniele Brocchi direttore del turismo di Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio – deve essere presa in carico urgentemente anche dal neo sindaco in accordo con Grandi Stazioni, poiché non solo la zona è in forte degrado ma anche gli ingressi della stazione stessa sono sotto assedio di sbandati. Senza tetto, tossici, abusivi, stalkerizzano i passanti e turisti. Questo un pessimo biglietto da visita per la capitale”.

“Proprio l’ingresso principale ma anche quelli laterali – conclude la nota – sono sotto scacco di persone improbabili. La stessa linea dedicata alla fila di chi prende il taxi è invasa spesso da punk a bestia e accattoni. Gli operatori del turismo chiedono un intervento immediato di allontanamento di questi personaggi in strutture dedicate e il presidio fisso del territorio con forze dell’ordine e steward interni alla stazione”.