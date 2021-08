Dimissioni di Papa Francesco? In Vaticano non ci credono

Alcuni giornali hanno scritto che Francesco starebbe per lasciare, ma il pontefice ha confermato tutti gli impegni per le prossime settimane

Vengono bollate come “dicerie” in Vaticano le notizie apparse in questi giorni su alcuni giornali ‘conservatori’, come Libero, su imminenti dimissioni di Papa Francesco. Dopo l’operazione al colon subita a luglio per asportare alcuni diverticoli infatti alcuni hanno avanti l’ipotesi di una malattia più grave. Un’ipotesi però smentita subito dai medici che lo seguono.

Anche oggi all’udienza generale, Francesco è sembrato tutto sommato in buona forma e ha ricordato il sisma che ha colpito il Centro Italia cinque anni fa. “Con il concreto aiuto delle Istituzioni, e’ necessario dare prova di ‘rinascita’ senza lasciarsi abbattere dalla sfiducia. Esorto tutti ad andare avanti con speranza. Coraggio!“, ha detto. Un saluto poi agli atleti delle paralimiadi perché “con i fatti manifestano come l’impegno sportivo aiuti a superare difficolta’ apparentemente insormontabili”.

A Santa Marta, dove il Papa vive, non c’è nulla che faccia presagire che Francesco abbia intenzione di rinunciare al pontificato. Anzi, sono in corso i preparativi per il viaggio previsto per ottobre in Slovacchia e a Budapest, per la chiusura del Congresso Eucaristico e per una visita pastorale. Il programma è piuttosto serrato e non è stato modificato. Un segno che il pontefice non ha affatto voglia di rallentare i propri impegni, tanto che tutti gli incontri di agosto, comprese le udienze generali, sono stati confermati.

Il fatto è che Francesco da almeno un paio di anni è sotto attacco di ambienti che potremmo definire ‘conservatori’ e che ritengono non valide le dimissioni di Benedetto XVI. Ratzinger rimane nel silenzio, e semmai sono le sue condizioni di salute che fanno preoccupare, anche perché il pontefice emerito ha ormai superato i 94 anni e rimane ritirato nel convento Mater Ecclesiae.

Certo, non si può negare che una parte della Curia romana guardi con un sentimento di curiosità e preoccupazione a un prossimo Conclave. Il bilancio economico del Vaticano non è certo positivo per colpa della pandemia, e possibili future chiusure potrebbero peggiorare la situazione. Inoltre il processo di riforma della Curia non è ancora completato e questo sta comportando rapporti non proprio facili tra i vari poteri in Vaticano.