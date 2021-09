Dipendente Atac in malattia da mesi, ma gestiva b&b alle Canarie

Ora rischia licenziamento

Gestiva un bed and breakfast alle Canarie ma per l’azienda per cui avrebbe dovuto lavorare, ovvero l’Atac, era in malattia. La notizia e’ riportata oggi dal Messaggero.

La dipendente, una capostazione dell’azienda di trasporto capitolina, si era di fatto trasferita alle Canarie dal 2020 dove gestiva al struttura ricettiva ma per l’Atac era ufficialmente in malattia e dunque continuava a percepire lo stipendio.

La donna pero’ ha postato alcuni scatti sui social network che la ritraevano al mare e dunque l’azienda ha fatto e’ scattare l’indagine interna. Ora rischia il licenziamento anche perche’ il doppio lavoro e’ naturalmente vietato per il regolamento interno dell’azienda.