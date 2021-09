Dopo lite su social fa 800 km per minacciare influencer

Il giovane, 27 anni, ha incontrato Massimiliano Minocci, “Er Brasiliano”, in piazza Adenauer

Ha fatto oltre 800 chilometri, dopo una lite scoppiata sui social network, per affrontare l’influencer Massimiliano Minnocci, conosciuto come ‘Er Brasiliano’. E, dopo avergli dato appuntamento in piazza Konrad Adenauer, nel quartiere romano dell’EUR, lo ha minacciato con un coccio di bottiglia. Tutto per dimostrare di essere fisicamente piu’ prestante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che hanno arrestato l’uomo, un 27enne svizzero, con l’accusa di minacce aggravate