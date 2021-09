Draghi: “Violenza No Vax odiosa e vigliacca, ribadisco l’invito a vaccinarsi”

Il presidente del Consiglio: entro fine settembre si raggiungerà l'obiettivo dell'80% di vaccinati.

Dai no vax “una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza dopo il Cdm.

‘La campagna vaccinale procede spedita, verso la fine di settembre sara’ vaccinato l’80% della popolazione: sono fiducioso’ che questo obiettivo sara’ raggiunto”. Sul green pass dovremo “decidere esattamente quali sono i settori e quali passi, faremo una cabina di regia come ha chiesto il senatore Salvini, ma la direzione e’ quella” di estenderlo”, ha detto il presidente del consiglio.

Sul capitolo istruzione: “La scuola in presenza è sempre stata una priorità”, sottolinea il premier. E assicura: “Il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino”.