Droga: 4 arresti a Roma, carabinieri sequestrano centinaia dosi

Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree maggiormente frequentate durante la movida e nelle tradizionali piazze di spaccio della Capitale.

Quattro arresti, una denuncia a piede libero, e il sequestro di centinaia di dosi di stupefacente: e’ questo il bilancio di una serie di controlli antidroga che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato nelle aree maggiormente frequentate durante la movida e nelle tradizionali piazze di spaccio della Capitale.

In manette, su iniziativa dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, e’ finito un 28enne del Senegal per detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalita’. L’uomo e’ stato fermato l’uomo per un controllo in Gioberti angolo via Giovanni Giolitti e, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalita’, e’ stato sottoposto a perquisizione personale. Con se’ aveva 5 grammi di hashish e altri 20 di marijuana, oltre a denaro contante. Quando ha capito che sarebbe stato fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti, lo straniero ha spintonato i militari ed e’ scappato rifugiandosi in un negozio poco distante, dove ha tentato di nascondersi chiudendosi in bagno. Raggiunto dai Carabinieri che lo avevano ormai bloccato, il senegalese ha aperto spontaneamente la porta cercando pero’ di divincolarsi senza successo. A quel punto e’ stato arrestato e portato in caserma in attesa del processo per direttissima.

A ponte Sisto, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato un 38enne francese, senza fissa dimora e con precedenti, notato mentre avvicinava alcuni giovani a cui proponeva la sua droga. I militari sono intervenuti e il pusher ha tentato di aggredirli per scappare ma e’ stato immediatamente bloccato. Nelle sue tasche sono state trovate decine di dosi di cocaina custodite in un involucro di plastica. L’arrestato e’ stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima. A Tor Bella Monaca, nel mirino dei Carabinieri della locale Stazione e’ finito un 25enne romano, senza occupazione e con precedenti penali, visto mentre si aggirava con fare sospetto in via Carlo Labruzzi. Dopo aver parcheggiato la sua autovettura, il giovane ha tentato di nascondersi tra alcune siepi ai margini della carreggiata, nella speranza di evitare un eventuale controllo, ma e’ stato fermato dai militari che lo hanno perquisito. In suo possesso sono state trovate 305 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 145 grammi, e cosi’ il 25enne e’ finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Ai domiciliari, in attesa del processo, e’ finito anche un 49enne di Tivoli arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste perche’ possedeva 10 dosi di cocaina durante un controllo in via Ostuni, in zona Quarticciolo. I Carabinieri hanno sequestrato la droga e 219 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I militari del Nucleo Radiomobile di Roma, infine, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in via Sirtori, hanno denunciato a piede libero un 29enne romano sorpreso a trasportare un involucro in cellophane termosaldato contenente 15 grammi di marijuana e una busta con 1.110 euro in contanti. La successiva perquisizione della sua abitazione, poco distante, ha permesso ai Carabinieri di recuperare altri 21 grammi della stessa sostanza.