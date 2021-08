Droga e stalking, 9 arresti in poche ore a Roma

Interventi della polizia dal centro ad Ostia

Dalla droga allo stalking. Dalle evasioni alle aggressioni. Sono nove le persone arrestate nelle ultime ore dalla polizia di stato impegnata a Roma nei consueti controlli del territorio.

Il primo a finire in manette, in ordine di tempo, e’ stato I.A., nigeriano di 33 anni: gli agenti del VI Distretto Casilino, sono andati a prenderlo, di prima mattina, nella stanza dell’hotel in cui alloggiava. Grazie al sistema “Alert” e’ infatti emerso che, a carico dell’uomo, c’era un mandato di cattura europeo, con richiesta di estradizione, inserito dalla Germania, per reati di droga.

Per lo stesso reato sono state arrestate, in diverse circostanze, altre 3 persone: 1 ad Ostia, 1 in zona Appio e l’ultima a Trastevere. I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, durante il controllo di E.A., 46enne romano agli arresti domiciliari, hanno sentito un forte odore di marijuana nell’appartamento: l’uomo si e’ inizialmente giustificato affermando di utilizzare la sostanza ad uso terapeutico, ma non ha fornito alcuna certificazione medica che comprovasse quanto dichiarato. In casa, dentro un bicchiere per il caffe’ americano e all’interno di un cofanetto in legno, sono stati trovati circa 5 grammi di marijuana. In via della Caffarelletta invece, gli agenti della sezione Volanti, si sono accorti che un uomo, uscito da un portone mentre stavano passando, alla loro vista si e’ nascosto tra le auto in sosta. Immediatamente si sono fermati e lo hanno controllato: apparso subito insofferente, J.T., romano di 42 anni, e’ stato perquisito e trovato in possesso di un coltello nascosto nella parte posteriore degli slip e di un grosso panetto di hashish nella parte anteriore; in casa invece, i poliziotti hanno scovato, dentro il comodino della camera da letto, 2 pezzi della stessa sostanza, un bilancino di precisione ed un coltellino; dentro ad un orologio a pendolo, ulteriori 6 frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi. L’ultimo pusher e’ stato arrestato dagli investigatori del commissariato Trastevere, che hanno sorpreso M.K., 49enne marocchino, mentre spacciava hashish: addosso l’uomo, con precedenti di polizia per lo stesso reato, aveva 12 grammi di droga.

E’ finito invece in manette per atti persecutori A.T., romano di 51 anni: gli agenti del XIV Distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, e del commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina, sono tempestivamente intervenuti mentre minacciava l’ex compagna sotto casa di quest’ultima, nonostante avesse gia’ un divieto di avvicinamento in atto. Ad Ostia 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno arrestato per evasione A.T., 36enne romano, trovato in strada nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Sono stati gli investigatori del commissariato Celio, ad arrestare J.H. e R.D., entrambi romani rispettivamente di 23 e 53 anni, per furto pluriaggravato in concorso. Dopo una serie di furti su autovetture nella zona, i poliziotti hanno effettuato degli appostamenti grazie ai quali hanno sorpreso i 2 uomini mentre rubavano all’interno di un camper, dopo aver parcheggiato la loro auto vicino al mezzo: mentre R.D. e’ rimasto alla guida, J.H. e’ sceso, si e’ avvicinato al mezzo “puntato”, ha forzato la serratura della portiera con una forbice, e’ entrato e, poco dopo, e’ uscito portando borse e zaini che ha caricato sull’utilitaria prima di risalire a bordo ed allontanarsi con il complice. Seguiti dagli investigatori che gli hanno subito intimato di fermarsi, hanno cercato di fuggire a piedi ma sono stati prontamente bloccati. Il “bottino” e’ stato recuperato e restituito al legittimo proprietario che, nel frattempo, si era portato negli uffici di polizia a formalizzare la denuncia. Ed infine F.P., 29enne brasiliano, e’ stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti per violenza, minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Notato aggirarsi a fari spenti nella serata a bordo di un furgoncino, quando ha visto le pattuglie ha cercato di fuggire ma e’ stato immediatamente fermato. Sceso dal mezzo ha ulteriormente tentato di scappare a piedi ma e’ stato bloccato dai poliziotti con i quali e’ nata una colluttazione. Perquisito, nella tasca dei pantaloni nascondeva 2 dosi di cocaina e 100 euro dei quali non ha saputo dare contezza. Gli agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 4 giorni.