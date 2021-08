Durigon: Forte (Pd), la città di Latina ha sete di futuro

Durigon ha rassegnato le sue dimissioni, ecco le prime reazioni della politica pontina

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Le dimissioni di Durigon rappresentano uno spartiacque tra il futuro che vogliamo, e l’inammissibile ritorno di pulsioni che hanno a che fare più con la bassa propaganda che con il fascismo vero e proprio. La città ha sete di futuro e di concretezza e non ha bisogno di inciampare sui soliti cliché, sulle semplificazioni che rendono l’immagine di una Latina arroccata nel passato. Esistono gli anticorpi della democrazia, della cultura, del dibattito: questi dobbiamo alimentare e far crescere nella nostra comunità, lavorando tutti insieme”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.