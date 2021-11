È arrivato in piazza Venezia l’abete di Natale – VIDEO

Bisognerà aspettare l'8 dicembre per l'accensione delle luci. Si tratta di un esemplare di abies nordmanniana, alto 22 metri

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

È arrivato a piazza Venezia l’albero del Natale 2021, con l’aiuola già attrezzata con la transenna per il nuovo percorso pedonale. I tecnici hanno risistemato i rami che – come negli scorsi anni – erano stati stretti per poter trasportare l’alto abete.

Bisognerà aspettare l’8 dicembre per l’accensione delle luci dell’esemplare di abies nordmanniana, alto 22 metri che illumineranno la grande aiuola centrale di piazza Venezia. L’albero 2021, senza la sponsorizzazione di Netflix, è costato all’amministrazione Gualtieri 169.336: il prezzo comprende il trasporto, l’installazione, gli addobbi e la rimozione dell’abete dopo l’Epifania.