Egitto: dopo 22 mesi Patrick Zaki è stato scarcerato

Prossima udienza il primo febbraio. Zingaretti, impegno per libertà continua

E’ stato scarcerato in Egitto lo studente dell’universita’ di Bologna Patrick Zaki, arrestato il 7 febbraio del 2020 durante un periodo di vacanza al Cairo. La liberazione e’ avvenuta al commissariato di Mansoura. La prossima udienza del processo a carico del giovane si terra’ il primo febbraio del 2022, come disposto ieri dal tribunale per reati contro la sicurezza dello Stato di Mansoura.

“Dopo 22 mesi di detenzione Patrick Zaki è stato scarcerato! L’immagine che tutti aspettavamo. L’impegno per la libertà continua!”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Facebook