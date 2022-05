Emergenza peste suina: oggi o domani ordinanza su zona rossa a Roma

Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa. Intanto è in arrivo "un Piano di eradicazione del virus della peste suina africana, condiviso con la Regione Liguria e l'Ispra, che prevederà anche l'abbattimento selettivo di alcuni capi di cinghiali"

Per contrastare la diffusione della peste suina “tra oggi e domani verrà firmata l’ordinanza per istituire una zona rossa a Roma che andrà a regolamentare le attività possibili e le restrizioni”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, al Tg2 Italia.

Inoltre la prossima settimana “si arriverà a una condivisione tra Regione Liguria e Ispra per l’eradicazione del virus che prevede anche l’abbattimento di alcuni capi di cinghiale”. Costa ha sottolineato che bisogna mettere in atto “tutte le misure per contenere la diffusione del virus e salvaguardare il comparto agricolo”.

“In Liguria e Piemonte – ha concluso – già in settimana ci saranno operazioni di messa a terra delle recinzioni”.