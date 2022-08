Esplosione in locale al centro di Ostia, indagini in corso

Nessuno è rimasto ferito. Ritrovata una tanica per appiccare il fuoco

Esplosione in un ristorante di cucina etnica in via Pietro Rosa a Ostia. Sul posto, poco prima delle 5 di stamattina, è intervenuta la volante della polizia e la scientifica per i rilievi. Nessuno è rimasto ferito, il locale è agibile ma sono state danneggiate due vetrine.

Sul caso e sulla natura dell’esplosione sono in corso le indagini della polizia.

I proprietari, giunti anche loro sul posto hanno detto di non aver ricevuto mai minacce né di avere sospetti su chi possa aver appiccato il fuoco. E’ stata infatti ritrovata una tanica all’interno del ristorante.

In Procura il pm di turno è stato avvertito e si attende una prima informativa per aprire il fascicolo. “Per qualche giorno, rimarremo chiusi. Qualcuno stanotte ha deciso di dare fuoco al nostro locale, per fermarci – si legge sulla pagina Facebook del locale – Nalu Poke non è solo un luogo dove prendere le Bowl ma anche, e soprattutto, una Famiglia. Ragazzi e ragazze che lavorano e che ogni giorno si impegnano a fare del proprio meglio. Per tutti”.