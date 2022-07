Far west a Roma: assalto a furgone portavalori, malviventi sparano e feriscono guardia giurata

E' accaduto in zona Torre Angela a sud della Capitale

Assalto a un furgone portavalori, questa mattina, in via Anteo in zona Torre Angela a sud di Roma. Poco prima delle otto, quattro o forse cinque malviventi hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il mezzo che trasportava soldi, ferendo una delle guardie giurate. I rapinatori si sono fatti consegnare i soldi e sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare. La guardia giurata ferita è stata soccorsa e trasportata in ambulanza, dal personale dell’Ares 118, al policlinico Casilino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e della polizia scientifica che hanno avviato le indagini, insieme ai poliziotti del commissariato Casilino. Saranno verificati eventuali immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.