Ferragosto Lazio, su costa sicurezza con 28 unità Capitanerie

Guardia costiera in campo anche con 151 militari

Saranno 28 mezzi navali e 151 i militari della guardia costiera in campo per assicurare, a tutela di bagnanti e diportisti nel weekend di Ferragosto, sicurezza sulle coste del Lazio nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”.

La Direzione marittima di Civitavecchia ha predisposto un articolato dispositivo di vigilanza lungo i 361 km del litorale che si estende da Montalto di Castro a Minturno. Alta e’ l’attenzione prestata per garantire la regolarita’ e la sicurezza delle operazioni di imbarco e sbarco delle navi traghetto e delle decine di migliaia di passeggeri che transitano dai porti.

Un servizio che, a Civitavecchia, per il rilievo del porto ed il significativo numero di “accosti”, e’ assicurato per 24 ore, sette giorni su sette. Rilevante infine l’impegno che sara’ garantito affinche’ domani si tengano in sicurezza le tradizionali processioni a mare dell’Assunta, seguite da numerose imbarcazioni di fedeli. A Fiumicino, dove, in particolare, e’ prevista la partecipazione del Vescovo, Mons. Gianrico Ruzza, ma anche a Santa Marinella e a Montalto di Castro, le locali Capitanerie di porto hanno predisposto dedicati dispositivi di vigilanza interforze, a riprova del consolidato ed efficace coordinamento sperimentato da tempo instaurato con gli Organismi/Forze di polizia dotati di assetti navali. Attivo, h24 ore, 7 giorni su 7, il numero per le emergenze in mare “1530” per contattare il piu’ vicino ufficio della Guardia Costiera e attivare con immediatezza il personale e i mezzi navali del Corpo delle Capitanerie di porto per esigenze di sicurezza in mare